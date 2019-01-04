Блог с тобой ›› Новости ›› Под Кемеровом найдено сразу три трупа

Под Кемеровом найдено сразу три трупа

04 января 2019 в 13:30

Все погибшие стали жертвой пожара. Возгорание произошло ночью 4 января в частном доме в посёлке Разведчик Кемеровского района на улице Родниковая. К ликвидации пожара привлекались 15 человек и четыре единицы спецтехники.

Позднее в сгоревшем доме обнаружили тела троих человек: 45-летней женщины и мужчин 37-ти и 32-х лет. По предварительной информации,  накануне сожители в компании знакомого употребляли спиртное у себя в частном доме.

«Ночью соседи заметили, что дом горит, вызвали  сотрудников МЧС. В рамках осмотра установлено, что очаг возгорания располагался  на крыльце дома, где обнаружили ведро с золой», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Точную причину смерти потерпевших установят эксперты.


Читайте также

Content rozhdennomu na zemle kuznetskoy
В первый день года в Кузбассе родились 44 ребёнка
Content unadjustednonraw thumb c4
В Ленинске-Кузнецком срочно эвакуировались посетители крупного ТЦ (видео)
Content 933313
Кузбассовец выиграл почти полмиллиона рублей в Новый год
Content 13915253
В Междуреченске эвакуировали более 300 человек из кинотеатра

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?