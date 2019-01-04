Под Кемеровом найдено сразу три трупа

Все погибшие стали жертвой пожара. Возгорание произошло ночью 4 января в частном доме в посёлке Разведчик Кемеровского района на улице Родниковая. К ликвидации пожара привлекались 15 человек и четыре единицы спецтехники.

Позднее в сгоревшем доме обнаружили тела троих человек: 45-летней женщины и мужчин 37-ти и 32-х лет. По предварительной информации, накануне сожители в компании знакомого употребляли спиртное у себя в частном доме.

«Ночью соседи заметили, что дом горит, вызвали сотрудников МЧС. В рамках осмотра установлено, что очаг возгорания располагался на крыльце дома, где обнаружили ведро с золой», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Точную причину смерти потерпевших установят эксперты.