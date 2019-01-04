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В Новокузнецке автомобилист сбил ребёнка на глазах матери

04 января 2019 в 17:45

Авария произошла 2 января около 19:00 на улице Циолковского, 45. Водитель Lada Priora сбил шестилетнего пешехода, который вместе с матерью переходит дорогу по нерегулируемой «зебре».

«Со слов водителя, он поздно увидел перебегающего ребёнка и не успел затормозить и предотвратить наезд», —  сообщили в ОГИБДД Управления МВД России по Новокузнецку.

Пострадавший в результате дорожного происшествия юный пешеход с переломом и ссадинами был госпитализирован в городскую больницу.


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