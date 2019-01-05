На кузбасской трассе фура застряла в снегу

Ночью дальнобойщик не справился с управлением из-за чего съехал на обочину, где его транспортное средство накренилось и увязло.

Инцидент произошел на 187 километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель следовал из Кемерова в Новосибирск. Когда фура съехала с проезжей части и застряла в снегу, мужчина отказался уехать на ночлег, так как в прицепе находилось дорогостоящее промышленное оборудование.

Сотрудники ГИБДД организовали ночное дежурство в непосредственной близости от фуры. Утром с помощью спецтехники грузовик вытянули.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.