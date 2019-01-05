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На кузбасской трассе фура застряла в снегу

05 января 2019 в 12:07

Ночью дальнобойщик не справился с управлением из-за чего съехал на обочину, где его транспортное средство накренилось и увязло.

Инцидент произошел на 187 километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель следовал из Кемерова в Новосибирск. Когда фура съехала с проезжей части и застряла в снегу, мужчина отказался уехать на ночлег, так как в прицепе находилось дорогостоящее промышленное оборудование.

Сотрудники ГИБДД организовали ночное дежурство в непосредственной близости от фуры. Утром с помощью спецтехники грузовик вытянули.

 

 

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.


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