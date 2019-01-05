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В Кемеровской области столкнулись 9 машин

05 января 2019 в 16:31

Массовое ДТП произошло 5 января в 15:00 на трассе Новокузнецк-Ленинск-Кузнецкий за Киселёвском. В  ГУ МВД России по Кемеровской области рассказали подробности произошедшего.

«Авария произошла на 69 километре атодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк». Ранее в Сети появилась информация, что в ДТП участвовали 10 автомобилей. На самом деле столкнулись девять машин. Причиной аварии стали неверно выбранные водителями скорость и дистанция», - рассказали в ведомстве.

Известно, что кроме сотрудников ГИБДД на месте происшествия работала спецтехника, с помощью которой очищали трассу.

По имеющимся данным, пострадавших в ДТП нет. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Во время расчистки трассы, движение транспорта на данном участке регулировали сотрудники ГИБДД. Сейчас дорога полностью открыта в обоих направлениях.

 

Видео: vk.com/ «Регион 42».


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