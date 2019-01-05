В Кемеровской области столкнулись 9 машин

Массовое ДТП произошло 5 января в 15:00 на трассе Новокузнецк-Ленинск-Кузнецкий за Киселёвском. В ГУ МВД России по Кемеровской области рассказали подробности произошедшего.

«Авария произошла на 69 километре атодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк». Ранее в Сети появилась информация, что в ДТП участвовали 10 автомобилей. На самом деле столкнулись девять машин. Причиной аварии стали неверно выбранные водителями скорость и дистанция», - рассказали в ведомстве.

Известно, что кроме сотрудников ГИБДД на месте происшествия работала спецтехника, с помощью которой очищали трассу.

По имеющимся данным, пострадавших в ДТП нет. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Во время расчистки трассы, движение транспорта на данном участке регулировали сотрудники ГИБДД. Сейчас дорога полностью открыта в обоих направлениях.

Видео: vk.com/ «Регион 42».