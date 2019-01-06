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В Кузбассе горел еще один ТЦ

06 января 2019 в 16:00

Возгорание произошло около 13:30 6 января в ТЦ «Кручар» на улице Томская в Киселевске.

«Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг возгорания и оперативно ликвидировали его. Он находился в одном из складских помещений на втором этаже»,- рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

После срабатывания пожарной сигнализации люди самостоятельно покинули здание. Отмечается, что сгорели только картонные коробки, находящиеся в комнате, где произошло возгорание и задымление — дым не успел распространиться дальше.

Общая площадь пожара составила три квадратных метра. Сейчас устанавливается причина произошедшего.


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