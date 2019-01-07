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В Кузбассе в мороз сломался автобус с пассажирами

07 января 2019 в 11:08

Пассажирский автобус заглох на 243 километре трассе Р-255 «Сибирь» днём 6 января. Транспортное средство на обочине заметил проезжающий экипаж ГИБДД отдела МВД России по Кемеровской области.

Выяснилось, что автобус остановился в пути из-за неисправности двигателя. При этом устранить поломку сразу на месте не удалось. Ситуация осложнялась тем, что на улице был мороз.

Между тем в салоне кроме водителя находились 24 человека. Полицейские незамедлительно организовали отправку всех пассажиров до пункта назначения попутными машинами, а для эвакуации автобуса вызвали тягач техпомощи.

Водитель прицепил автобус к буксиру и отправился к месту ремонта.

 

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.


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