В Новокузнецке на улице нашли труп

6 января в Новокузнецке на улице шоссе Кондомское было найдено тело мужчины. Сотрудники полиции и областного СК устанавливают личность погибшего.

В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой установят причину смерти.

«На улице был найден мужчина без верхней одежды. Документов у него при себе не было, поэтому сейчас обратились к горожанам за помощью в установлении личности», - рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Найденный мужчина был одет в штаны на шнурке серого цвета, 48/50 размера, тельняшку в синюю полоску, серо-голубые трусы-боксеры с рисунком в виде диаграмм и носки чёрного цвета, размер ноги 39/40.

Кузбассовцев, которые могут помочь, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (3843) 574-489, 8 (3843) 74-14-93, 8-904-574-96-46.

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области.