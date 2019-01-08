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В Кемерове возле автовокзала горела иномарка (видео)

08 января 2019 в 11:43

Утром 8 января на Кузнецком проспекте недалеко от здания автовокзала загорелся автомобиль Peugeot 307.

«На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара обгорел моторный отсек, салон автомобиля и лакокрасочное покрытие на всей площади. Предварительная причина пожара: неисправность электрооборудования транспортного средства», — рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Известно, что пожар тушили семь человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Кадрами, на которых видно, как машина горит открытым пламенем, очевидцы поделились в соцсетях.

 

Видео: vk.com/ «Инцидент Кемерово».


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