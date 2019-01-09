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В Кузбассе в Рождество родилось 62 ребёнка

09 января 2019 в 09:10

7 января в Кемеровской области появилось на свет 35 мальчиков и 27 девочек. По данным областного департамента охраны здоровья населения, в Кемерове родились 19 детей. Среди новорождённых есть двойня – мальчик и девочка.

На втором месте по числу родившихся – Новокузнецк здесь 17 новорожденных, в том числе двойня мальчиков. Четыре ребёнка родились в Юрге, трое – в Мариинске и двое – в Гурьевске.

Все жительницы Кузбасса, которые родили в праздник, получат в рамках акции «Родился ребёнок» по 10 000 рублей, а также памятный медальон малышу «Рождённому на Земле Кузнецкой».

Напомним, в прошлом году 7 января в регионе родилось 34 мальчика и 40 девочек.


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