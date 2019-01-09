В Кемерове приступили к строительству Президентского кадетского училища

Как сообщили 8 января в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в столице Кузбасса работают специалисты Военно-строительного комплекса ведомства.

Предполагается, что уже в сентябре 2019 года Президентское кадетское училище примет первых кадетов. Особенностью нового образовательного учреждения станет направление IT-технологий.

Также на его базе реализуют образовательные программы по робототехнике и авиамоделированию.

Фото: презентационные материалы Минобороны РФ.