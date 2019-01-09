Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове приступили к строительству Президент...

В Кемерове приступили к строительству Президентского кадетского училища

09 января 2019 в 11:24

Как сообщили 8 января в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в столице Кузбасса работают специалисты Военно-строительного комплекса ведомства.

Предполагается, что уже в сентябре 2019 года Президентское кадетское училище примет первых кадетов. Особенностью нового образовательного учреждения станет направление IT-технологий.

Также на его базе реализуют образовательные программы по робототехнике и авиамоделированию.

 

 

Фото: презентационные материалы Минобороны РФ.

 


Читайте также

Content 1 435
В Новокузнецке на улице нашли труп
Content 1494753972 burning car 148455919449
В Кемерове возле автовокзала горела иномарка (видео)
Content sbz vrnoxvm 900x675
Житель Кузбасса насмерть сбил пешехода
Content 38203a7536fa2434fbe22498db37a8c6 fitted 740x0
В Кузбассе в Рождество родилось 62 ребёнка

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?