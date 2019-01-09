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С 1 января в Кузбассе выросли сразу два пособия

09 января 2019 в 12:37

В Кемеровской области изменились размеры опекунского пособия и пособия по безработице.

Так, размер опекунского пособия вырос на 10%. Теперь на опекаемого ребёнка в возрасте до 10 лет полагается 5610 рублей в месяц, а от 10 до 18 лет – 6600 рублей. Пособие на ребёнка, который является инвалидом, вне зависимости от возраста составит 7700 рублей в месяц.

Минимальная величина пособия по безработице составит 1950 рублей с учётом районного коэффициента, а максимальная – 10 400 рублей. При этом для граждан предпенсионного возраста максимальная сумма пособия составит 14 664 рубля с учётом районного коэффициента.


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