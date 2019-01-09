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Беловчанин пропал без вести после ссоры с женой

09 января 2019 в 12:48

В Кемеровской области начались поиски без вести пропавшего 69-летнего Николая Федотова. По словам внука, родные уже обратились в полицию, а вечера к поискам мужчины подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Молодой человек рассказал, что 8 января, где-то в середине дня мужчина ушёл из дома после ссоры с женой.

«У его нет серьёзных проблем со здоровьем, он не дезориентирован. Тем не менее, мы обзвонили всех друзей и знакомых, нигде его нет», — сообщил внук пропавшего.

Известно, что 69-летний Николай Федотов ушёл из дома, расположенного на улице Беловская.

Приметы: Мужчина высокий, около 175 сантиметров, худощавый.Был одет в тёмную куртку с капюшоном, тёмно-синие джинсы, тёмные ботинки, на голове была шапка-ушанка.

Родственники просят всех, кто видел пенсионера с дня пропажи, позвонить в полицию или связаться с ними по телефону 8-950-580-6251.

 

Фото: соцсети.


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