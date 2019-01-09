В Кузбассе погибла многодетная семья (видео)

Утром 9 января в Тисуле Кемеровской области при пожаре в частном жилом доме погибли шесть человек, в том числе три ребёнка.

В настоящее время сотрудники МЧС России устанавливают причину случившегося. По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело.

«Пожар произошёл в жилом двухквартирном одноэтажном доме на улице Гагарина. На месте работают сотрудники МЧС России, они выясняют обстоятельства случившегося, в том числе причину пожара. Площадь пожара также устанавливается», – рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Во время тушения пожара в доме обнаружили тела семилетнего мальчика, пятилетней и четырёхмесячной девочек, а также тела 42-летнего мужчины, 41-летней женщины и 20-летней девушки. Все погибшие приходятся друг другу родственниками, кроме 20-летней девушки.

Фото и видео с места происшествия опубликовал телеканал «РЕН ТВ».

Фото, видео: ren.tv