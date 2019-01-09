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В южной столице Кузбасса автомобилист сломал челюсть дворнику

09 января 2019 в 14:11

ЧП произошло в Новокузнецке на проспекте Дружбы. Возле дома №17 автомобилист сломал челюсть дворнику, который сделал ему замечание за парковку возле мусорных баков. Машина горожанина мешала коммунальщикам вывести мусор.

«После того, как наш дворник сделал ему замечание, он не только лично, но и в соцсетях нецензурной бранью оскорблял и угрожал работнику УК. Но на этом агрессор не остановился. 6 января он встретил нашего дворника во дворе и избил его, сломав челюсть», — пишет City-N со ссылкой на своих читателей.

По данным издания, пострадавшему 58 лет. Сейчас мужчина находится в больнице, ему уже проведена операция.

 

Фото: city-n.ru.


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