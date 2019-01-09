В Беловском районе мужчине оторвало пальцы петардой

Несчастный случай произошёл в селе Мохово в Новый год.

1 января 2019 года кузбассовцу оторвало пальцы петардой. По предварительным данным, мужчина поджёг петарду, но не бросил её.

«В результате она взорвалась в руках. Мужчине оказали помощь на месте, после чего его доставили в больницу», – сообщают СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

Известно, что пострадавший 1999 года рождения. В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства случившегося.