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В Беловском районе мужчине оторвало пальцы петардой

09 января 2019 в 16:45

Несчастный случай произошёл в селе Мохово в Новый год.

1 января 2019 года кузбассовцу оторвало пальцы петардой. По предварительным данным, мужчина поджёг петарду, но не бросил её.

«В результате она взорвалась в руках. Мужчине оказали помощь на месте, после чего его доставили в больницу», – сообщают СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

Известно, что пострадавший 1999 года рождения. В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства случившегося.


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