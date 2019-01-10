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В Новокузнецке девушка сломала спину во время катания с горки

10 января 2019 в 10:01

Она приехала на открытие горнолыжного сезона в парке «Лесная республика».

Инцидент произошёл в начале января. Девушка получила травмы, катаясь на плюшке с горы. В больницу горожанку увезла скорая помощь. Предварительно речь шла о сильном ушибе, однако впоследствии МРТ показала, что у девушки перелом спины.

Девушка написала жалобу в администрацию города, попросив проверить безопасность объекта.

«Они открыли горку, но у них не было человека на бугеле. Персонал якобы не набрали, хотя, по их словам, медпункт есть. Я два часа пролежала с адскими болями в прокате. Мой вывод: медика нет, смотрящих за безопасностью тоже нет», — цитируют СМИ пострадавшую.

По словам пострадавшей, после жалобы организация ненадолго закрылась, но через некоторое время возобновила работу.


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