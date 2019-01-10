В Кузбассе убили агрессивного ветерана чеченской войны (видео)

ЧП произошло во время новогодних каникул в Новокузнецке. В ночь со 2 на 3 января на улице Мурманская убили ветерана чеченской войны.

По версии следствия, погибший вместе со знакомым пришёл в гости к обвиняемому. Как пишет City-N, подозреваемый в убийстве и его жертва до этого не были знакомы.

Компания распивала спиртные напитки, и в итоге обвиняемый и погибший остались вдвоём в квартире.

«По словам обвиняемого, в ходе словесной перепалки, погибший начал оскорблять его и нападать с ножом из-за чего ему пришлось защищаться. Понимая, что уступает налётчику в физической силе, он забежал в кладовку, где хотел взять ножку от табурета, но сразу не смог её найти и взял первое, что попалось под руку – топор. Обухом топора он нанёс удары по голове потерпевшего, в результате чего тот упал и в дальнейшем скончался», — рассказали СО по Новокузнецку.

Отмечается, что погибший являлся участником первой чеченской войны, из-за чего в состоянии алкогольного опьянения у него менялось психическое состояние - он становился агрессивным и нападал на людей. Кроме того, убитый был неоднократно судим, в том числе за совершение имущественных преступлений.

Обвиняемый ранее судим не был и характеризуется положительно.

Фото, видео: city-n.ru.