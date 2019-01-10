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Пьяный кузбассовец устроил дебош в междугороднем автобусе

10 января 2019 в 11:51

В Киселёвске нетрезвый мужчина мешал отправке междугороднего рейса. Он выражался нецензурной бранью и провоцировал других пассажиров на конфликт. В итоге водитель отказался осуществлять рейс пока мужчина не покинет автобус.

«Однако нарушитель отказался выполнить просьбу. Тогда сотрудница автовокзала обратилась за помощью в правоохранительные органы. На место приехали бойцы и задержали дебошира, который и в присутствии силовиков продолжал вести себя агрессивно», — рассказали Росгвардии.

Задержанным оказался 30-летний местный житель, который ранее был неоднократно судим за мошенничество и грабёж. Кроме того, выяснилось, что он находится в оперативном розыске в Новокузнецке по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».


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