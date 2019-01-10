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На кузбасской трассе поезд протаранил фуру

10 января 2019 в 13:00

Авария произошла на 484 км трассы Р-255 «Сибирь». В результате столкновения поезд буквально разнёс на куски фуру. По предварительным данным ГИБДД Кузбасса, причиной ДТП стали неисправные тормоза у грузовика.

«55-летний водитель MAN управлял транспортным средством с неисправной тормозной системой, при подъезде к регулируемому железнодорожному переезду не смог своевременно среагировать на запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с грузовым составом», – сообщили в ведомстве.

Известно, что фура перевозила несколько тонн болгарского перца. После аварии водителю понадобилась медицинская помощь.

 

Фото: vk.com


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