На кузбасской трассе поезд протаранил фуру

Авария произошла на 484 км трассы Р-255 «Сибирь». В результате столкновения поезд буквально разнёс на куски фуру. По предварительным данным ГИБДД Кузбасса, причиной ДТП стали неисправные тормоза у грузовика.

«55-летний водитель MAN управлял транспортным средством с неисправной тормозной системой, при подъезде к регулируемому железнодорожному переезду не смог своевременно среагировать на запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с грузовым составом», – сообщили в ведомстве.

Известно, что фура перевозила несколько тонн болгарского перца. После аварии водителю понадобилась медицинская помощь.

Фото: vk.com