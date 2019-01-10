ДТП под Демьяновкой: есть погибшие

Смертельная авария произошла утром 10 января на 262 километре Ленинск-Кузнецкой трассы.

Около 9:00 здесь столкнулись автомобиль марки Chevrolet и Ford Kuga. По предварительной информации ГИБДД по Кемеровской области, ДТП спровоцировал водитель Chevrolet. Он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

«Травмы, не совместимые с жизнью, получили водитель и пассажир Chevrolet. Также травмирован ещё один пассажир этой же машины и пассажир «Форда». Водителю второго автомобиля и пострадавшему в Chevrolet на месте была оказана разовая медицинская помощь», - рассказали в ведомстве.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.