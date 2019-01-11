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В Новокузнецке в кафе ворвался окровавленный мужчина с ножом

11 января 2019 в 09:27

Инцидент произошел днем 10 января. В кафе Новокузнецка ворвался окровавленный мужчина, испуганные сотрудники заведения нажали тревожную кнопку. На вызов прибыли сотрудники Росгвардии.

«Мужчина прибежал в кафе без обуви, что-то несвязно крича. По виду мужчина был пьян, на руках – следы крови и нож при себе. После задержания выяснилось, что в соседнем доме он устроил драку с поножовщиной со своим собутыльником», — сообщили ведомстве.

Странный посетитель был задержан. Выяснилось, что ранее 44-летний мужчина скрылся с места происшествия. В настоящее время он передан полиции.


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