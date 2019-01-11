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В Кузбассе за сутки на лыжных трассах разбились трое детей

11 января 2019 в 10:37

8 января на горнолыжных курортах Кузбасса получили травмы трое несовершеннолетних туристов.

Так, в Шерегеше восьмилетний мальчик из другого региона, катавшийся с горы Зелёная вместе с семьёй, упал со сноуборда и получил травму ноги. Спасатель приехал к мальчику на снегоходе, спустил со склона и передал медикам скорой помощи.

Еще одно происшествие произошло на Танае. Там, катаясь на сноуборде, упала и сломала ключицу несовершеннолетняя горнолыжница. Спасатель также добрался до раненой девочки на снегоходе, оказал первую помощь, спустил со склона в санях и передал медикам санатория.

А на горе Мустаг упала и получила травму спины 10-летняя девочка, катавшаяся на сноуборде. Спасатели дошли до места, где лежал ребёнок, на лыжах и транспортировали пострадавшую на санях. Спасательная операция заняла около 40 минут.

Всего, по данным спасателей, на склонах кузбасских горнолыжных курортов за новогодние праздники получили травмы 83 человека. Среди травм вывихи, растяжения, переломы, ушибы и открытые раны. Как отметили в пресс-службе областного ПСС, с начала января ни один горнолыжник в Кемеровской области не погиб.


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