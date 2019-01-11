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Семья с детьми чуть не замёрзла на кузбасской трассе

11 января 2019 в 10:54

Машина заглохла в Беловском районе. Патрульные заметили на обочине автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк автомобиль Honda с включенной аварийной сигнализацией.

Выяснилось, что в салоне находятся двое маленьких детей. Машина сломалась по дороге в Кемерово, а эвакуатор нужно было ждать ещё несколько часов.

Сотрудники ГИБДД отбуксировали автомобиль до ближайшего придорожного кафе. Водитель и его супруга поблагодарили полицейских за неравнодушие.


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