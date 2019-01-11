Кемеровский сетевой магазин получил штраф за просрочку

Нарушения нашли в «Монетке» на улице Ворошилова, 5. Продукты питания с истёкшим сроком годности обнаружили здесь в ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора и полиции.

Согласно материалам дела, в холодильной камере складского помещения «Монетки» были выделены зоны для хранения доброкачественной продукции и продукции с истёкшим сроком годности с пометкой «Зона брака». На момент осмотра в выделенной зоне совместно хранилась доброкачественная продукция и товары с истёкшим сроком годности.

Кроме того, представители магазина не смогли предоставить сотрудникам документы, подтверждающие установление, а также подсчёт количества просрочки, находящейся на хранении в холодильнике.

Арбитражный суд Кемеровской области привлек ООО «Элемент-Трейд», которое развивает сеть универсамов «Монетка», к административной ответственности. В качестве наказания компании назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Решение ещё может быть обжаловано.