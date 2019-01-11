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В Кузбассе возле детсада найдено тело мужчины

11 января 2019 в 17:24

В декабре прошлого года Ленинском районе Кемерова на улице, возле дома на Московском проспекте, 45, нашли тело мужчины. По предварительным данным, житель областного центра умер из-за переохлаждения.

«На теле местного жителя не было видимых признаков насильственной смерти. Установлено, что причиной смерти мужчины стало переохлаждение. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По информации местных СМИ, погибшим является кемеровчанин Дмитрий Бобков.

«Родственники погибшего сообщили, что сейчас разыскивают свидетелей, которые могли видеть мужчину с 16-го по 22 декабря 2018 года в районе ул. Мичурина, Комсомольского и Московского проспектов», - сообщается с Сети.

Тех, у кого есть какая-нибудь информация о погибшем, попросили сообщить по телефонам: +7-903-907-85-27, +7-960-900-16-64.


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