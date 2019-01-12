Мужчина разбил голову в кемеровском гипермаркете

Тяжёлую травму головы получил приемщик, пересчитывая товар. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, руководитель сектора приёмки по время осуществления пересчёта товара совместно с приёмщиком нарушила требования охраны труда. В то время, когда приёмщик находился на раздвижной лестнице, руководитель сектора обязана была обеспечить безопасность подчинённого – придержать лестницу, а в случае невозможности, пригласить третьих лиц для обеспечения безопасности», - сообщили в СО по Рудничному району Кемерова регионального СУ СК РФ.

В результате нарушения требований охраны труда руководителем сектора приёмки приёмщик упал с лестницы, получив закрытую черепно-мозговую травму, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью.

В соответствии с действующим законодательством, название магазина, в котором произошло ЧП, не раскрывается.

Отмечается, что обвиняемая признала вину в полном объёме. Сейчас в суд направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении женщины и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.