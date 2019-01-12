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Серьёзный пожар в Кировском районе Кемерова: видео

12 января 2019 в 14:50

12 января в Кировском районе Кемерова на улице Рыбинская произошёл пожар. По словам очевидцев, там загорелись надворные постройки.

Возгорание произошло примерно в 12:20, соседи сразу же вызвали пожарных.

«Вроде, в доме никто не живёт. По словам соседей, хозяин приезжает топить печку и всё. Пожар почти потушили. Жертв нет. Сгорели надворные постройки», – рассказали очевидцы.

В ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщили, что на месте работали 16 спасателей и четыре единицы техники. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

 

 

Видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».

 


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