Серьёзный пожар в Кировском районе Кемерова: видео

12 января в Кировском районе Кемерова на улице Рыбинская произошёл пожар. По словам очевидцев, там загорелись надворные постройки.

Возгорание произошло примерно в 12:20, соседи сразу же вызвали пожарных.

«Вроде, в доме никто не живёт. По словам соседей, хозяин приезжает топить печку и всё. Пожар почти потушили. Жертв нет. Сгорели надворные постройки», – рассказали очевидцы.

В ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщили, что на месте работали 16 спасателей и четыре единицы техники. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

Видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».