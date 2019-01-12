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В Новокузнецке машина сбила сразу двух пешеходов (видео)

12 января 2019 в 23:06

ДТП произошло в Заводском районе города недалеко от ЗАГСа. Видео последствий серьезного ДТП опубликовали в Сети очевидцы.

«Двоих людей сбили на пешеходном переходе, недалеко от ЗАГСа. Мужчина лежит, не шевелится, женщина лежит, но дышит», – отмечает автор ролика.

Впоследствии в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что один из сбитых пешеходов в результате скончался. Обстоятельства случившегося уточняются.

 

Видео: vk.com / «ДТП Новокузнецка».


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