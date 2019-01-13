В Яе пятилетняя девочка сломала спину на горке

Ребёнка с места происшествия доставили в больницу Анжеро-Судженска, где врачи диагностировали у неё перелом трёх позвонков.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 января. Как уточнили в областном ГУ МВД, сообщение в полицию поступило из больницы, куда доставили ребёнка. Известно, что девочка пострадала во время катания с горки, однако при каких обстоятельствах произошла травма, пока неизвестно.

Напомним, это уже не первый случай с начала года, когда в Кузбассе дети травмируются при катании на лыжах, сноубордах или с горки. Кузбассовцев еще раз призвали быть предельно осторожными во время прогулок и особенно внимательно приглядывать за детьми.