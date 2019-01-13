Блог с тобой ›› Новости ›› В Яе пятилетняя девочка сломала спину на горке

В Яе пятилетняя девочка сломала спину на горке

13 января 2019 в 14:20

Ребёнка с места происшествия доставили в больницу Анжеро-Судженска, где врачи диагностировали у неё перелом трёх позвонков.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 января. Как уточнили в областном ГУ МВД, сообщение в полицию поступило из больницы, куда доставили ребёнка. Известно, что девочка пострадала во время катания с горки, однако при каких обстоятельствах произошла травма, пока неизвестно.

Напомним, это уже не первый случай с начала года, когда в Кузбассе дети травмируются при катании на лыжах, сноубордах или с горки. Кузбассовцев еще раз призвали быть предельно осторожными во время прогулок и особенно внимательно приглядывать за детьми.


Читайте также

Content 71dkdzsv yw
ДТП с такси на Нахимова в Кемерове: есть погибший
Content ocherednuyu proverku na dorogah ot zelyonogo patrulya yugra ne proshla 2 609x450
В Кемерове вновь введён режим «чёрного неба»
Content
В Кузбассе осудили водителя мусоровоза, задавившего пенсионерку
Content
В Новокузнецке маршрутка врезалась в КамАЗ: есть пострадавшие

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?