В Кузбассе в авто погиб молодой мужчина

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», в Заводском районе Новокузнецка обнаружили тело 26-летнего мужчины.

Кузбассовец находился в собственном автомобиле в закрытом гараже, расположенном в кооперативе «Спартак» на улице Моховой. При этом двигатель был включен.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Предварительно, причиной гибели молодого горожанина стало отравление выхлопными газами.

Обстоятельства случившегося уточняются.