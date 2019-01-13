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В Кузбассе в авто погиб молодой мужчина

13 января 2019 в 14:33

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», в Заводском районе Новокузнецка обнаружили тело 26-летнего мужчины.

Кузбассовец находился в собственном автомобиле в закрытом гараже, расположенном в кооперативе «Спартак» на улице Моховой. При этом двигатель был включен.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Предварительно, причиной гибели молодого горожанина стало отравление выхлопными газами.

Обстоятельства случившегося уточняются.


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