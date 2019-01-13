Поехала продавать машину и не вернулась: стала известна судьба пропавшей сибирячки

Напомним, 34-летняя жительница Бердска Ирина Синельникова числилась пропавшей без вести с 11 января, после того, как поехала продавать свой Peugeot 407.

Сообщения о пропавшей без вести жительнице Новосибирской области появились в группах поискового отряда «Лиза Алерт». Молодую женщину разыскивали в том числе в Кемеровской области.

Утром 11 января она отправилась на встречу с покупателями авто и с тех пор не выходила на связь с родственниками и знакомыми. Силами правоохранителей и волонтёров была организована поисковая операция. Ирину Синельникову искали около 200 человек, тело женщины обнаружили правоохранители.

Как сообщает СУ СК по Новосибирской области, женщина была убита. В совершении преступления подозревают двоих мужчин, потенциальных покупателей автомобиля, с которыми она должна была встретиться в тот день.

«По данным следствия, в конце 2018 года двое жителей города Бердска Новосибирской области решили у продавцов автомобилей забирать машины, а последних убивать. До 11 января 2019 года просматривали автомобили с продавцами, однако по определённым причинам совершить задуманное не получилось», — рассказали в следственном комитете.

По версии следствия, мужчины задушили бердчанку и выбросили труп на обочину дороги, когда направились в Кемерово для перепродажи авто.