В южной столице Кузбасса срочно расселяют многоэтажку

Жителей многоэтажного дома № 14 на улице Запсибовцев в Новокузнецке экстренно расселяют из-за аварийного состояния здания. По словам самих жильцов, утром 12 января прошло собрание жильцов дома, на котором присутствовал мэр Новокузнецка.

«Нам объяснили, что из-за грунтовых вод образовалась трещина в подвале, все необходимые экспертизы уже сделаны, и до 20 февраля мы должны покинуть свои дома», - рассказали горожане.

По их словам, дом собираются сносить уже весной и до того времени там не должно остаться ни одного жильца, так как существует реальная опасность обрушения здания.

«Подруге сейчас позвонила. Им две недели на сборы. Ищите сами равноценное жильё или с доплатой», - цитируют местные СМИ очевидцев.

Горожане отметили, что в Новокузнецке 169 домов, жильцам которых предстоит пройти через процедуру расселения.