Голый мужчина разгуливал по торговому центру Новокузнецка (видео)

Инцидент произошёл вечером 13 января 2019 года. В ТРЦ «Планета» местные жители заметили посетителя, который разгуливал по помещению в одних трусах, шапочке и солнцезащитных очках.

Необычный посетитель попал на видео. На кадрах видно, как он спустился вниз по эскалатору, затем в сопровождении другого мужчины прошёлся по этажу.

Известно, что голый посетитель ТРК не нарушал общественный порядок. Очевидцы предположили, что горожанин просто проиграл кому-то в споре.

Фото, видео: nk.life