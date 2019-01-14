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Голый мужчина разгуливал по торговому центру Новокузнецка (видео)

14 января 2019 в 10:17

Инцидент произошёл вечером 13 января 2019 года. В ТРЦ «Планета» местные жители заметили посетителя, который разгуливал по помещению в одних трусах, шапочке и солнцезащитных очках.

Необычный посетитель попал на видео. На кадрах видно, как он спустился вниз по эскалатору, затем в сопровождении другого мужчины прошёлся по этажу.

Известно, что голый посетитель ТРК не нарушал общественный порядок. Очевидцы предположили, что горожанин просто проиграл кому-то в споре.

 

Фото, видео: nk.life


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