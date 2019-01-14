ДТП с такси на Нахимова в Кемерове: есть погибший

Смертельное ДТП произошло около 4:00 14 января в Кемерове на улице Нахимова. Водитель такси не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114.

В результате столкновения такси Kia и ВАЗ получили значительные повреждения. При этом корейское авто перевернулось. К ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели.

«В аварии погибла 53-летняя пассажирка ВАЗа, а оба водителя доставлены в больницу с различными травмами», - сообщили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Следователем отдела полиции «Рудничный» УМВД России по г. Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Фото: vk.com / «Регион-42 Кемерово».