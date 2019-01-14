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В Кемерове вновь введён режим «чёрного неба»

14 января 2019 в 13:40

Из-за неблагоприятных метеорологических условий в городе в атмосферном воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества.

Режим неблагоприятных метеоусловий начал действовать 12 января, в субботу, в 18:00. Городским предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу.

«Предприятиям города рекомендуется сократить выбросы в атмосферный воздух до 14:00 14 января. В других кузбасских городах такого режима нет», – пояснили в Кемеровском гидрометцентре.

Напомним, ранее в столице Кузбасса режим «чёрного неба» действовал в конце декабря 2018 года.


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