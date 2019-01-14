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В Кузбассе осудили водителя мусоровоза, задавившего пенсионерку

14 января 2019 в 15:03

ЧП произошло в июле 2018 года на улице Ноградская. 38-летний горожанин, управляя мусоровозом, насмерть задавил 76-летнюю пенсионерку. 

«Следствием установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло в результате нарушения водителем грузовика ПДД. При повороте направо он не убедился в безопасности манёвра и не заметил женщину-пешехода, на которую в итоге наехал передним правым колесом», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В итоге его судили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Суд лишил новокузнечанина свободы на полтора года. Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении. Также после освобождения из мест лишения свободы мужчина в течение двух лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

 

Фото: ГУ МВД РФ по Кемеровской области.


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