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В Новокузнецке маршрутка врезалась в КамАЗ: есть пострадавшие

14 января 2019 в 15:12

ДТП произошло около 9:00 в субботу, 12 января. На улице Кирова, 7 маршрутка врезалась в стоящий на обочине КамАЗ.

По предварительным данным ГИБДД по Кемеровской области, 28-летний водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию.

«В результате ДТП травмировался 60-летний водитель спецтехники и 18-летняя пассажирка маршрутки. Других пассажиров в общественном транспорте не было. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.

Известно, что пострадавшая девушка является кондуктором автобуса. Также по данным издания пострадал водитель маршрутки, он ударился головой в момент аварии, однако от госпитализации отказался.


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