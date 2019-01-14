В Новокузнецке маршрутка врезалась в КамАЗ: есть пострадавшие

ДТП произошло около 9:00 в субботу, 12 января. На улице Кирова, 7 маршрутка врезалась в стоящий на обочине КамАЗ.

По предварительным данным ГИБДД по Кемеровской области, 28-летний водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию.

«В результате ДТП травмировался 60-летний водитель спецтехники и 18-летняя пассажирка маршрутки. Других пассажиров в общественном транспорте не было. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.

Известно, что пострадавшая девушка является кондуктором автобуса. Также по данным издания пострадал водитель маршрутки, он ударился головой в момент аварии, однако от госпитализации отказался.