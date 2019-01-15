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На кузбасской трассе смяло Nissan: есть пострадавший

15 января 2019 в 10:17

Серьезная авария произошла в понедельник, 14 января, в Кузбассе на 24 километре трассы «Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол».

Около 18:30 произошла серьёзная авария: столкнулись Nissan March и Chevrolet Niva.

«Предварительно установлено, что трезвый 37-летний водитель Nissan не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в «Ниву». В итоге он травмировался. Второй автомобилист не пострадал. В обеих машинах пассажиров не было», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

На месте ДТП работали ГИБДД, МЧС и «скорая». Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, следили за его состоянием, а после передали медикам. Других работ специалисты не проводили.

В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются. Пострадавший находится в больнице.


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