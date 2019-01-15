В 2019 году в Кузбассе намерены провести гей-парады

Шествия планируются как минимум в трёх городах региона, в том числе в южной столице Кузбасса.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на российского ЛГБТ-активиста Николая Алексеева. По его словам, в 2019 году шествия пройдут в Новокузнецке, Прокопьевске и Киселёвске.

«У нас и так кампания уже сейчас насчитывает 330 городов. В 2019 году она будет доведена до 500. Я не исключаю, что будут ещё какие-то другие. Это будет ясно, когда будет составлен план по Кемеровской области», – пояснил активист.

Напомним, в 2018 году в городах региона уже планировалось провести гей-парады, однако шествия не состоялось.