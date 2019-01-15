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В воздухе над Кемеровом обнаружены опасные вещества

15 января 2019 в 12:25

Эксперты рассказали, чем дышали кемеровчане этой зимой. В городе были зафиксированы повышенные уровни загрязнения воздуха оксидом азота, пылью, и крайне опасными хлоридом водорода, аммиаком и фенолом.

«Ранее морозы были в январе, этой зимой они установились в декабре. Из-за отсутствия ветра, холодов и других факторов не раз вводились режимы неблагоприятных метеоусловий. В эти дни выбросы от автотранспорта накапливались и «повисали» над землёй. Тем более, что в мороз люди чаще прогревают свои машины, сильнее топят дома», - пояснили специалисты.

Максимальная концентрация аммиака и азота была отмечена в Рудничном районе, хлорида водорода - в Кировском. Сейчас специалисты выясняют, какие конкретные источники внесли наибольший вклад в превышение фенолом и хлоридом водорода.

Отмечается, что в сложившейся ситуации виноваты не только предприятия, но и климат региона.

«Ранее в Кемерове загрязнения воздуха были сильнее, сейчас воздух стал чище. Однако из-за климата от этого никуда не деться», – пояснили эксперты.


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