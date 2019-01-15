В Кемерове возле ТРК найден труп женщины

Предварительно, причиной смерти горожанки стало переохлаждение. Во вторник, 15 января, возле ТРК «Спутник» на Октябрьском найдено тело женщины.

«Тело кемеровчанки нашли недалеко от автомойки. Личность погибшей установлена. По предварительным данным, 46-летняя женщина скончалась из-за переохлаждения», - сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

Точная причину смерти установят эксперты. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.