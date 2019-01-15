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В Кемерове возле ТРК найден труп женщины

15 января 2019 в 14:13

Предварительно, причиной смерти горожанки стало переохлаждение. Во вторник, 15 января, возле ТРК «Спутник» на Октябрьском найдено тело женщины.

«Тело кемеровчанки нашли недалеко от автомойки. Личность погибшей установлена. По предварительным данным, 46-летняя женщина скончалась из-за переохлаждения», - сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

Точная причину смерти установят эксперты. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.


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