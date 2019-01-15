В Новокузнецке заминировали ТЦ «Бриз»

В воскресенье, 13 января, в полицию Новокузнецка поступил сигнал о минировании одного из торговых центров города. Выяснилось, что сообщение было ложным.

«Пьяный мужчина захотел поехать в Москву. Однако у него не было денег. Тогда он решил их позаимствовать у матери, которая работала в указанном ТЦ. Женщина отказала. В результате сын разозлился на неё и устроил минирование», — сообщают СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, на место выезжали все экстренные службы города. Подозреваемый был в короткие сроки установлен и задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, инцидент произошёл в ТЦ «Бриз» Новоильинского района.