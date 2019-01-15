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Двойное убийство в Новокузнецке: в квартире обнаружили тела мужчин

15 января 2019 в 16:23

Преступление произошло в ночь на 12 января 2019 года в Центральном районе Новокузнецка.

Как сообщает «Новокузнецк.RU», тела двоих мужчин помогла обнаружить соседка, которая обратилась за помощью в полицию из-за холодной стены и пола. Женщина решила, что в соседней квартире в отсутствии хозяина перемёрзли трубы, поэтому вызвала стражей порядка.

«Посоветовалась со старшей дома, набрала «02». Собака ещё выла всё время», — цитирует портал горожанку.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире тела двоих мужчин.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства убийства устанавливаются компетентными органами.

 

Фото: novokuznetsk.ru


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