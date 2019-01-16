Блог с тобой ›› Новости ›› Ночью В Кузбассе неизвестные спалили магазин

Ночью В Кузбассе неизвестные спалили магазин

16 января 2019 в 09:07

Во вторник, 15 января, в пгт Крапивинский на улице Советской горел частный магазин со строительными материалами.

По информации ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сигнал о ЧП на пульт диспетчера МЧС поступил в 23:34.

«По предварительным данным, на момент прибытия первого подразделения МЧС горело внутри одноэтажного здания. В результате пожара обгорели стеллажи с лакокрасочными и строительными материалами, строительные инструменты, частично обгорели стены. Общая площадь пожара составила примерно 140 «квадратов», — рассказали в ведомстве.

К ликвидации ЧП привлекались 28 человек и пять единиц спецтехники, полностью потушить пламя удалось в 00:20.

Согласно оперативной информации, в момент возгорания в здании никого не было. Предварительной причиной случившегося назван поджог.


Читайте также

Content kemerovo. azot
В воздухе над Кемеровом обнаружены опасные вещества
Content 1481305982 zamerz
В Кемерове возле ТРК найден труп женщины
Content vyzov
В Новокузнецке заминировали ТЦ «Бриз»
Content
Двойное убийство в Новокузнецке: в квартире обнаружили тела мужчин

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?