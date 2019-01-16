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В Кемерове отец изнасиловал свою малолетнюю дочь

16 января 2019 в 13:16

Вопиющее преступление было совершено в начале декабря 2018 года в Ленинском районе города. Отец изнасиловал свою 8-летнюю дочь. Отмечается, что в семье есть еще один ребенок. Со слов свидетелей, второй девочке около пяти лет.

«Всю семью доставили в отдел, с девочкой поработал психолог. Она не до конца поняла, что с ней вообще произошло», - сообщают СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

Известно, что после сбора всей необходимой информации, мать вместе с двумя дочерями отвезли домой в сопровождении полицейских. Отец задержан.

Отмечается, что семья не относится к проблемным и раньше не попадала в поле зрения правоохранителей.


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