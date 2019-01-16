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В Анжеро-Судженске мужчина получил смертельные ожоги в колодце

16 января 2019 в 10:32

ЧП произошло на улице Ленина. В тепловом колодце местные жители обнаружили мужчину с сильными ожогами. «Скорая помощь» увезла пострадавшего в больницу, однако спасти жизнь горожанина не удалось. Он скончался в реанимации.

«Мужчина 1959 года скончался в реанимации от полученных ожогов. Предположительно, у него не было определённого места жительства», — сообщают СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются компетентными органами.


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