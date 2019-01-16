В Прокопьевске горел трамвай (видео)

16 января в Прокопьевске возле остановки «Фарфоровый завод» загорелся трамвай. По сведениям ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о происшествии на улице Гайдара поступил около 8:30.

«В трамвае произошло задымление, по предварительным данным, из-за короткого замыкания. На место выезжали шесть спасателей и одна единица техники», – рассказали ведомстве.

Специалисты сейчас устанавливают подробности происшествия. Случившееся на видео снял местный житель.

Видео: vk.com / «Прокопьевск.ру».