В Прокопьевске горел трамвай (видео)

16 января в Прокопьевске возле остановки «Фарфоровый завод» загорелся трамвай. По сведениям ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о происшествии на улице Гайдара поступил около 8:30.
«В трамвае произошло задымление, по предварительным данным, из-за короткого замыкания. На место выезжали шесть спасателей и одна единица техники», – рассказали ведомстве.
Специалисты сейчас устанавливают подробности происшествия. Случившееся на видео снял местный житель.
Видео: vk.com / «Прокопьевск.ру».
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