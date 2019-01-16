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Кузбассовец украл в супермаркете ящик шампанского

16 января 2019 в 15:35

Житель Прокопьевска похитил из супермаркета ящик шампанского, в котором было 12 бутылок. Общая сумма ущерба составила 1000 рублей. Сигнал о краже поступил от администратора магазина.

«Момент ограбления зафиксировали камеры видеонаблюдения», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Благодаря видеозаписи злоумышленника удалось установить. И оказался ранее судимый за грабеж 26-летний горожанин.

Кузбассовца задержали по месту жительства. К тому времени вор успел выпить украденный алкоголь. Теперь за любовь к игристым винам ему грозит до четырёх лет лишения свободы.


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