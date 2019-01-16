Труп молодого мужчины найден возле кемеровской поликлиники

В понедельник, 14 января, недалеко от поликлиники №20 по улице Сарыгина умер 30-летний мужчина. По словам местных жителей, прохожему стало плохо, он упал. Люди, находящиеся рядом, вызвали «скорую».

«Молодой человек является пациентом поликлиники №20, за несколько минут до смерти он как раз вышел из медицинского учреждения. На улице у него случился эпилептический припадок», - сообщают СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

В соцсетях очевидцы рассказали, что обращались в поликлинику за помощью, однако персонал отказался выходить на улицу и помогать мужчине.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. Личность погибшего уже установлена.

Фото: vk.com/pulse42.