Назван полный список купелей на Крещение в Кузбассе

Сотрудники чрезвычайных служб Кемеровской области опубликовали официальный перечень мест, оборудованных для крещенских купаний. Купели будут работать 18 и 19 января. Отмечается, что везде будут дежурить сотрудники МЧС и медики.

В столице Кемерове оборудованы пять купелей:

Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской (с 22:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019)

Озеро "Красное" (с 12:00 до 24:00 19.01.2019)

Зона отдыха "Чайка", р. Томь, ул. 4-я Заречная, 54 (с 22:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019)

Купель Храма прихода Воскресения Христова, пр-т Притомский,7 Б. Купель организовывается на роднике ул. 1-я Заречная, 192 (с 22:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019)

База ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по КО" (с 24:00 18.01.2019 до 06:00 19.01.2019)

В Новокузнецке – три:

р. Кондома, парк культуры и отдыха "Водный", Центральный район (с 18:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019)

р. Томь, ТУ "Абагур" Центральный район (с 12:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019)

Карьеры Заводского района (с 18:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019)

Полный перечень мест купания в Кузбассе и время их работы:

Анжеро-Судженск, р. Яя, п. Рудничный (19.01.2019 с 12.00 до 22.00)

Киселевск, Левый берег, р. Карачумыш, район с. Верх-Чумыш, (18.01-19.01.2019 с 21.00 по 01.00)

Ленинск-Кузнецкий, Лесной городок, территория храмового комплекса "Воскресения Христова", ул.Белградская, 14 (19.01.2019 с 04.00 до 08.00)

Междуреченск, р.Уса, район кинотеатра Кузбасс, (с 16.00. 18.01.19 до 24.00 19.01.19)

Прокопьевск, пруд Зенковский (19.01.2019 с 00:00 до 24:00)

Осинники район (п. Мирный, Свято-Ильинский источник с 22:00 18.01.2019 до 17.00 19.01.2019)

Тайга, территория Храма "Святого Андрея Крицкого" (с 11:00 19.01.2019 до 23:00 19.01.2019)

Березовский, пос. Барзас, часовня Равноапостольного Князя Владимира (18.01-19.01.2019 с 22:00 до 20:00)

Березовский, храм святого Праведного Иоанна Кронштадтского (18.01-19.01.2019 с 22:00 до 20:00)

Полысаево водоем в районе ул. Праздничная, 39 (с 22.00 18.01.2019. до 03.00 19.01.2019)

Мыски (в районе автомобильного моста, правая сторона) (с 19:00 18.01.2019 до 22:00 19.01.2019)

Калтан городской пруд на ул. Горького (18.01-19.01.2019 с 23:00 до 06:00)

Беловский район Источник Св. Серафима Саровского, с. Старобачаты, (18.01.-19.01.2019 с 20:00 до 01:00)

Гурьевский район, д.Гавриловка, Святой источник 18.01 – 19.01.2019 с 22:00 до 02:00)

Гурьевский район, Святой источник Гурьевское лесничество, Гавриловское участковое лесничество, урочище "Гавриловское", квартал 62, выдел 1,2,3 (18.01.-19.01.2019 с 22:00 до 01:00)

Ижморский район р.Золотой Китат, село Новый Свет (18.01.2019 23:00)

Кемеровский район р. Промышленная, с. Елыкаево, (с 18:00 18.01.2019 по 20:00 19.01.2019)

Крапивинский район река Уньга, д. Шевели (с 23:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019)

Крапивинский район Никольский источник (родник), п. Каменный с 23:00 18.01.2019 до 15:00 19.01.2019)

Ленинск-Кузнецкий район Подгорновское сельское поселение, п. Русско-Урский, река Ур (18.01. – 19.01.2019 21:00 – 00:00)

Ленинск-Кузнецкий район Краснинское сельское поселение, с. Красное, ул. 1 Мая река Касьма (Старая мельница) (19.01.2019 с 02:30)

Мариинск, р. Кия, ул.Мостовая (с 23:00 18.01.2019 – до 23:00 19.01.2019)

Новокузнецкий район (Загорское сельское поселение), с. Костенково, р. Чумыш, (18.01.2019 с 10:00 по 19.12.2019 до 22:00)

Новокузнецкий район (Кузедеевскское сельское поселение), р. Кондома, п. Кузедеево, (19.01.2019 с 11:00 до 22:00)

Новокузнецкий район (Сосновское сельское поселение), с. Сосновка, ул. Луговая, родник Беляевский (18.01 – 19.01.2019 с 23:00 до 04:00)

Прокопьевский район, Часовня св.блаженной Ксении, Петербуржской, 19 км. Федеральная трасса, Новокузнецк-Кемерово, район Ясная Поляна (с 18:00 18.01.2019 до 23:00 19.01.2019)

Прокопьевский район, п.Трудармейский, ул.Спортивная, 1 (с 13:00 18.01.2019 до 23:00 19.01.2019)

Промышленновский район, р.Иня, пгт.Промышленнная (19.01.2019 с 00:00 до 23:00)

Промышленовский район, с.Ваганово, купель на территории санатория ООО "Танай" (19.01.2018 с 00:00 до 23:00)

Промышленовский район, р.Иня, пос. ст.Падунская (19.01.2019 с 00:00 до 02:00)

Таштагол, р.Кондома, (18.01.2019 с 18:00 до 19.01.2018 20:00)

Таштагольский район, пос.Темир-Тау, озеро "Глубокое" (18.01.2019 с 18:00 до 19.01.2019 20:00)

Топкинский район, озеро "Лесное", г. Топки, (23:30 18.01.2019 до 03:00, 19.01.2019 с 11:00 до 20:00 19.01.2019)

Тяжинский район, р. Тяжин д.Тяжиновершинка (с 22:00 18.01.2019 до 03:00 19.01.2019)

Тяжинский район, р. Тяжин ст. Тяжин (с 22:00 18.01.2019 до 03:00 19.01.2019)

Тяжинский район, р. Итатка, п. Итатский (с 22:00 18.01.2019 до 03:00 19.01.2019)

Тисульский район, пгт.Тисуль, пруд на р.Каштак (19.01.2019 с 11:00 до 21:00)

Чебулинский район, р. Чебула, пгт Верх-Чебула, (с 22:00 18.01.2019 до 20:00 19.01.2019)

Юргинский район, д. Новороманово "Святой источник" (19.01.2019)

Юргинский район, д. Безменово, река Лебяжья (19.01.2019)

Яйский район, п.г.т.Яя, р.Яя, железнодорожный мост, (с 11:00 до 19:00 19.01.2019)

Яйский район, п.г.т.Яя, ООО "Лебяжий рай", (с 24:00 до 20:00 19.01.2019)

Яшкинский район, р. Писаная, д. Писаная; (18-19.01.2019)

Яшкинский район, пруд на р.Северная, д. Северная (18-19.01.2019)

Яшкинский район, р. Сосновка, с. Красноселка; (18-19.01.2019)

Яшкинский район, р. Пача, с. Пача; (18-19.01.2019)

Яшкинский район, р.Яя, с. Таловка (18-19.01.2019)